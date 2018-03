برطانیہ میں پھر پاکستان سے متعلق مہم شروع، بسوں پر بینرز لگ گئے لیکن اس مرتبہ ان پر کیا چیز لکھی گئی؟ جان کر آپ کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کیونکہ ۔ ۔ ۔

لندن(ویب ڈیسک) گوادر میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے لندن میں بسوں پر تشہیری مہم کا آغاز ہوگیا۔

پاکستان کو سرمایہ کاری کے پرکشش مقام کے طور پر پیش کرنے کی یہ مہم ایک ماہ جاری رہے گی جس کے دوران بسوں پر گوادر سے مطابق اشتہار چسپاں کیا گیا ہے۔

لال رنگ کی بسوں پر اشتہار میں گوادر کو ابھرتے ہوئے پاکستان کا دروازہ قرار دیا ہے اور ساتھ ہی چائنہ پاکستان انویسٹمنٹ کارپوریشن کا لوگو بھی نمایاں ہے۔تشہیری مہم کا مقصد برطانوی سرمایہ کاروں کو گوادر میں سرمایہ کاری کے لئے راغب کرنا ہے۔

دوسری جانب سماجی رابطہ سائٹ ٹوئٹر پر بھی گوادر میں سرمایہ کاری اور اس حوالے سے لندن میں جاری تشہیری پر تبصرے کیے جارہے ہیں۔

Advertisement campaign initiated on #London buses by CPIC to promote #Gwadar among potential investors.

Gwadar is envisioned to become the largest deep sea port in the region and a hub of global trade.#Pakistan ???????? pic.twitter.com/YLeRNMXAlQ