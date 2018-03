فیصل جاوید کی بطور سینیٹر کامیابی، شیریں مزاری کی بیٹی بھی میدان میں آگئی، ایسی بات کہہ دی کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو یقین نہ آئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان زینب حاضر مزاری کا شمار پی ٹی آئی کے سخت گیر ناقدین میں ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنے تازہ ٹویٹ میں فیصل جاوید خان کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دے کر سب کو حیرت میں مبتلا کردیا ہے۔

تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید خان خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب ہوچکے ہیں جس پر انہیں مبارکباد دینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اسی لائن میں ایک حیران کن نام ایمان مزاری کا بھی شامل ہوگیا ہے جنہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں فیصل جاوید کو نہ صرف مبارکباد دی ہے بلکہ انہیں قیمتی اثاثہ بھی قرار دیا ہے۔

ایمان مزاری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ”فیصل جاوید آپ کو مبارک ہو، ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کو میری شدید تنقید کا سامنا ہے میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ سینیٹ میں قیمتی اثاثہ ہوں گے، آپ کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہوں، اپنی موجودگی کو یادگار بنادو‘۔

Congrats @FaisalJavedKhan ????????



While PTI is usually at the receiving end of my criticism, I genuinely believe that you will be an asset in the Senate. Wishing you the best of luck! Make it count :)