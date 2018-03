عام سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے والے جرمن سفیر نے ایسا ناقابل یقین کام کر دیا کہ کوئی پاکستانی تصور بھی نہ کر سکتا تھا، پاکستانیوں کے دلوں میں اتنی عزت پا لی جو آج سے پہلے کسی غیر ملکی سفیر کو نہ ملی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں تعینات جرمن سفیر پاکستانیوں کے دلوں میں اتنی عزت پا چکے ہیں جو اس سے پہلے کسی غیر ملکی سفیر کے حصے میں نہ آئی۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور بلاخوف و خطر عام سے ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے پہنچ جاتے ہیں۔

عام شہریوں سے گھل مل جاتے ہیں اور ٹھیلے والوں کے پاس رک کر خریداری بھی کرتے ہیں۔ پاکستانی ان کی اس بے تکلفی پر واری ہو چکے ہیں اور سوشل میڈیا پرانہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز وہ لاہور کے ایک عام سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے تو ناصرف بریانی کی تعریف کی بلکہ قیمت کو بھی سراہا کہ بڑی پلیٹ صرف 100 روپے میں ملی ہے۔



آج انہوں نے ایک ایسا ناقابل یقین کام کر دیا ہے کہ کوئی پاکستانی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور جب ویڈیو سامنے آئی تو پاکستانی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ ٹوئٹر پر ان کے ایک فالوور نے انہیں پنجاب میں اپنے فارم ہاﺅس پر آنے کی دعوت دی تو حیران کن طور پر انہوں نے ناصرف دعوت قبول کر لی بلکہ وہاں جان کر بھینس کا دودھ بھی دوہا۔



انہوں نے پاکستان کے فارم ہاﺅس پر جانے کی تصاویر شیئر کرنے کے علاوہ ویڈیو بھی شیئر کی جس میں انہیں بھینس کا دودھ دوہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو اپ لوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ”میں نے بھینس کا دودھ دوہا۔ کیا تجربہ تھا! کیا آپ نے کبھی بھینس یا گائے کا دودھ دوہا ہے؟“

یہ ویڈیو سامنے آئی تو سوشل میڈیا صارفین نے ناصرف اپنے تجربات سے آگاہ کیا بلکہ ان کی خوب تعریف کرتے ہوئے پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔

کامران شبیر نامی صارف نے لکھا ”بہت اعلی۔ میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی لیکن گائے نے برا منا لیا تھا“

سحر شنواری نے لکھا ”واﺅ !!! سر آپ بہت ہی اچھے ہیں“

دشت نورد نے لکھا ”آپ ایک کمال شخصیت ہیں“

عاصم فیاض نے لکھا ”واہ پاکستانیوں!!! لگدا اے گجراں دا پروگرام اے جرمنی وچ وی واڑہ بنان دا“

فضل نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہا۔۔۔ بہت اچھے“

کاشف اقبال نے لکھا ”ہاہاہاہاہا۔۔۔ بہت ہی اعلیٰ باس۔ واقعی یہ بہت کمال تجربہ ہے، میں نے بھی ایک مرتبہ کیا تھا“

عزیز مغل نے لکھا ”ماشاءاللہ دنیا میں آپ جیسے عظیم لوگ بھی موجود ہیں۔ سلام ہے آپ کی سادگی اور خوش دل عادتوں کو“

عاصم راشد نے لکھا ”صرف دودھ دوہا یا آپ نے دھار بھی ماری ساتھ بیٹھے ہوئے کے منہ پر۔۔۔ سیدھا منہ میں دھار مارنا کیا ہی مزے کی چیز ہے“

عبدالحئی نے لکھا ”زبردست جناب۔۔۔!“

عدنان احمد نے لکھا ”آپ بہت باکمال ہیں۔۔۔ ہاں میں نے بھی یہ کیا ہے“

مریب محمد نے انہیں فاٹا آنے کی دعوت دیتے ہوئے لکھا ”کبھی آﺅ نہ فاٹا ہمارے مہمان بن کے“

ملک نے لکھا ”آپ کی ہمارے ساتھ گھل مل جانے کی پوری منصوبہ بندی ہے، آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہمارے لئے بہت خوش قسمتی کی بات ہو گی“

