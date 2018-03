شاہ رخ خان نے مقبولیت میں ٹام کروز کو پیچھے چھوڑدیا

ممبئی(آئی این پی ) بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان نے مقبولیت میں ہالی ووڈ کے سپر سٹار ٹام کروز سمیت متعدد ہالی ووڈ سپر سٹارز کو پیچھے چھوڑ دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان صرف بھارت میں ہی مقبول نہیں ہیں بلکہ ان کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور انہوں نے مقبولیت میں ٹام کروز، لیونارڈو ڈی کیپریو، انجلینا جولی اور ڈوین جانسن سمیت متعدد ہالی ووڈ سپرسٹارز کو پیچھے چھوڑدیا ہے۔شاہ رخ خان گزشتہ10 برس کیس دوران وکی پیڈیا پر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے اداکار قرارپائے ہیں۔ حال ہی میں شاہ رخ خان فین پیج نامی ٹویٹر اکاؤنٹ سے گزشتہ 10 برس کے دوران دنیا بھر کے مقبول ترین اداکاروں کی فہرست جاری گئی ہے، جس میں بالی ووڈ کے ساتھ ہالی ووڈکے 32 اداکاروں کے نام بھی شامل ہیں۔

Shah Rukh Khan's Wikipedia page becomes the 2nd most viewed wiki page for actors worldwide from Dec 2007 - Dec 2017.

Global icon for a reason!????❤️ pic.twitter.com/bj9Eqqg1Nq