شاہد آفرید ی آج میچ تو نہیں کھیل رہے لیکن اس وقت وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں ؟تصویر سامنے آگئی

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ تھری کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں جس میں کھلاڑی اور شائقین کرکٹ اس حد تک کھو گئے کہ وہ بھول چکے ہیں کہ وہ عالمی کرکٹ سے رئیٹائیرہو چکے ہیں ،ایسی ہی کچھ باتیں بوم ،بوم آفریدی کی حالیہ کارکردگی کو دیکھ کر کی جارہی ہیں کہ وہ شائدپاکستان ٹیم میں واپسی کر لیں لیکن بعد ازاں انہوںنے یہ واضح کردیا تھا کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ان کی ساری توجہ اپنی این جی او اور اسی کے لئے کھیلتے رہے گے۔

پاکستان کرکٹ کے لیجنڈ اور کراچی کنگز کے سٹار کھلاڑی شاہد آفرید ی انجر ی کے باعث جمعے کو میچ نہیں کھیل پائے تھے جس پر انہوں نے اپنے فینز سے معذرت بھی کی تھی تاہم وہ پر امید تھے کہ جلد ہی وہ واپس آ جائیں گے۔آج جب کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ٹاس کے بعد کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم سے ان کے بارے پوچھا گیا تو انہوںنے بتا یا کہ شاہد آفرید ی آج بھی میچ نہیں کھیل پائیں گے تاہم پر امید ہیں کہ اگلے میچ میں وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے۔

ان کے اس اعلان سے دنیا بھر میں موجود بوم ،بوم کے فینز مایوس ہوئے کیونکہ وہ ان کو میدان میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اسی وجہ سے شاہد آفریدی خود سامنے آئے اور اپنے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ پر اپنے ایک تصویر شئیر کی ہے جس میں بظاہر وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ٹی وی پر کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کامیچ دیکھ رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو سپور ٹ کر رہے ہیں۔

Goodluck @KarachiKingsARY , missing the action, will be back soon! Give it your best #HopeNotOut pic.twitter.com/dXqTUf65eX