وفاقی وزیر فواد چوہدری نے ’عورت مارچ‘کے حق میں بڑا بیان دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )رواں ماہ 8تاریخ کو عورت مارچ ہونے جا رہاہے لیکن اس سے پہلے ہی ایک نجی نیوز چینل کے پروگرام میں خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمد کی لڑائی نے سوشل میڈ یا پر صارفین کی توجہ حاصل کرلی ہے اور عورت مارچ کے انعقاد کے حوالے سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہاہے ۔اس معاملے پر وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے بھی رد عمل دیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کو ’عورت مارچ ‘کے تحفظ کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے چاہئیں ۔اگر مولانا خادم حسین رضوی اور مولانا عبد العزیز کو نفرت کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے توایک پر امن گروپ کو بھی ان کا نظریہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے ،ہم ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں ۔

Punjab Govt shld take immediate steps for security of #AuratMarch2020 if Rizvi’s and Aziz’s can be allowed to even preach hatred, a peaceful group may be allowed to preach their views and we may differ with their views no problem with that.....