”پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے “وزیراعظم نے اعداد وشمار پیش کردئیے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے،موجودہ دور حکومت میں اب تک سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈز خرچ کیے گئے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم نے ملکی ترقی کے اعداد شمار پیش کیے اور کہا کہ روپے کی قدر میں استحکام اور جاری کھاتوں کے خسارے میں 73فیصد کمی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پبلک سیکٹرمیں ترقیاتی فنڈزکا استعمال رواں مالی سال کے 8 ماہ میں 39 فیصد رہا،جولائی19سے فروری20 تک ترقیاتی بجٹ کا تناسب 6سال میں سب سے زیادہ رہا۔

ان کا کہنا تھا کہ برآمدات بڑھ رہی ہیں اورسیمنٹ کی فروخت میں اضافہ ہورہا ہے۔ روپے کی قدرمیں استحکام اورجاری کھاتوں کے خسارے میں73فیصد کمی آئی۔وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پشاور، کراچی موٹروے کا منصوبہ 99 فیصد مکمل ہوچکا ہے،6۔309 ارب روپے کے مہمند ڈیم منصوبے پرکام شروع کیا گیا، جگلوٹ،اسکردو روڈ پر 7۔3 ارب روپے خرچ کیے گئے۔

Pakistan is moving on the road to development with accelerated development spending; rupee stable; current account deficit down by 73 percent; exports growing; cement sales up. pic.twitter.com/sVRH5QWm1g