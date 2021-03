ایک اوور میں 6 چھکے، کیرن پولارڈ نے اہم اعزاز اپنے نام کرلیا، ویڈیو وائرل

پورٹ آف سپین (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ویسٹ انڈیزکے کیرن پولارڈ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اوور میں 6 چھکے لگانے والے تیسرے بیٹسمین بن گئے، وہ ویسٹ انڈیز کے پہلے کرکٹر ہیں جنہوں نے ٹی 20 میں لگا تار چھ چھکے مار کر یہ اعزاز اپنے نام کیا، اس سے قبل جنوبی افریقہ کے ہرشل گبز اور بھارتی آل راؤنڈر یوراج سنگھ نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔

کیرن پولارڈ نے یہ کارنامہ سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ میں انجام دیا جس میں لنکن ٹیم نے کالی آندھی کو جیت کے لیے 132 رنز کا ہدف دیا تھا جو انہوں نے پولارڈ کی جارحانہ اننگز کی بدولت آسانی سے پورا کرلیا۔

Absolute scenes ????@KieronPollard55 becomes the first @windiescricket player to hit six straight sixes in a T20I!#WIvSL pic.twitter.com/nrtmJHGcip