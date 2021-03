آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کے بعد وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کا فیصلہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سینیٹ میں گزشتہ روز ہونے والے انتخابات کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے جبکہ اسلام آباد کی نشست سے بھی تحریک انصاف کو اپ سیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد سیاسی ماحول میں کافی گرمی پائی جارہی ہے اور کچھ دیر قبل وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ملاقات کی جس کے بعد خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم آج قوم سے خطاب کرنے جار ہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان آج شام ساڑھے سات بجے قوم سے خطاب کریں گے اور اس حوالے سے مشاورت جاری ہے ۔یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سینئر صحافی اسد علی طور نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ وزیراعظم عمرا ن خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے ملاقات کے بعد قوم سے خطاب کا فیصلہ کیا ہے ۔

#BreakingNews: After meeting Army Chief Gen Qamar Javed Bajwa and DG #ISI, PM @ImranKhanPTI decides to address the nation today.#Pakistan