’’پی ایس ایل ملتوی ہونے پر سب سے زیادہ سرفراز احمد خوش ہیں کیونکہ۔۔‘‘سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان سپر لیگ کا سیزن چھ کورونا وائرس کے چھ کیسز سامنے آنے کے بعد غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیاہے جس کا ہر پاکستانی کو گہر ا افسوس ہے لیکن بہر حال ساتھ ہی یہ امید بھی ہے کہ جلد ہی تمام کھلاڑی ایک مرتبہ پھر سے میدان میں رنگ جماتے ہوئے دکھائی دیں گے ۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سوشل میڈیا صارفین کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور میم کا سلسلہ چل نکلتا ہے اور ایسا ہی کچھ پی ایس ایل کے ملتوی ہونے پر بھی ہوا جہاں صارفین کی توجہ کا سب سے زیادہ مرکز کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان سرفراز احمد بنے ہوئے ہیں ۔

انس غوری نامی صارف کے مطابق پی ایس ایل ملتوی ہونے پر سب سے زیادہ خوش سرفراز احمد ہیں ، انہوں نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان کی تصویر کے ساتھ پیغام لکھا کہ ’’ پی ایس ایل کورونا کی وجہ سے ملتوی ہو گیا ، سرفراز بھائی کہتے ہوں گے کہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا ۔‘‘

*PSL 6 postponed due to COVID*

ثناء خان نامی صارف نے سرفراز کی مضحکہ خیز تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ’ پی ایس ایل کے ملتوی ہونے کی وجہ ‘ ۔

دراصل سرفراز احمد سے متعلق تمام میمز کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ٹیم ٹیبل پر سب سے آخری نمبر پر ہے اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے ایونٹ میں پانچ میچ کھیلے تھے جن میں سے چار میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ایک میں کامیابی ملی۔

Reason behind postponed PSL????????: pic.twitter.com/Bu4TjDL13p

اقصیٰ نامی صارف نے سرفراز کی مضحکہ خیز میم شیئر کرتے ہوئے ساتھ لکھا کہ ’ سرفراز پی ایس ایل ملتوی ہونے کی خبر سننے کے بعد خوش ہوتے ہوئے ۔‘‘

Sarfaraz after watching news of postponding psl 6???????? #PSLPostponed #PSL6 pic.twitter.com/tVzNIg5ZWL

ابھی دو دن قبل ہی پشاور زلمی کے جنوبی افریقی کھلاڑی ڈیوڈ ملر پاکستان سپر لیگ میں شامل ہونے کیلئے پاکستان پہنچے تھے اور ساتھ ہی ٹورنامنٹ ملتوی ہو گیا ۔

After Successful Landing in Pakistan Le David miller. ???????? #PSLPostponed pic.twitter.com/y9cZdTPtvq

علی کنگ نامی صارف نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میم شیئر کی کہ ’ پی ایس ایل ملتوی ہونے کے بعد طالبعلم اب اس طریقے سے وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب دیکھ رہے ہیں ۔‘‘

Students Looking At Shafqat mehmood After #PSLPostponed ???????? pic.twitter.com/oj4eOiDyRn