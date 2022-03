”تاش کی بازی“ ”تاش کی بازی“

امریکہ پر جان ایف کینیڈی کی حکومت تھی اور روس میں نکیتا خرد شیف برسر اقتدار تھے۔امریکہ اپنی عالمی سامراجی طاقت کے نشے میں بدمست تھا۔کوریا میں عبرتناک شکست کے بعد ویت نام کے دھان کے کھیتوں اور قصبوں پر نیپام بم گرا رہا تھا،نیٹو دفاعی اتحادسوویت یونین کے اردگرد جوہری ہتھیاروں سے لیس میزائل نصب کر رہا تھا،پورے مغربی یورپ میں امریکی جنگی ہیجان نے فضا مکدر کی ہوئی تھی،کہ خرد شیف نے امریکہ کے پڑوس میں کمیونسٹ ملک کیوبا کے لئے اپنے میزائل روانہ کئے۔روسی بحری بیڑہ ایٹم بردار میزائل لے کر ساحل کیوبا کی طرف رواں دواں تھا کہ صدرکینیڈی نے اعلان کر دیا کہ اگر سوویت یونین کے بحری جہاز کیوبا کے راستے سے واپس نہ پلٹے تو انہیں امریکی بحری بیڑہ سمندر میں ڈبو دے گا۔ پوری دنیا پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کینیڈی نے وقت اور مقام کا تعین کر دیا کہ کب روسی بحری بیڑے پر اور کس مقام پر حملہ کر دیا جائے گا،وقت قریب آ رہا تھا اور دنیا بھر کے عوام خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے عوام کی نبضیں ڈوب رہی تھیں،لیکن اس وقت کہ دیر ہو جاتی، روس کے صدر خرد شیف نے روسی بحری بیڑے کی واپسی کا حکم جاری کر دیا۔امریکی اس پر بہت خوش ہوئے کہ روس ڈر گیا ہے۔ امریکہ کے صدر کینیڈی نے تبصرہ کرتے ہوئے کا کہ میرے نزدیک ''It Was a Game of Poker''۔مَیں نے اپنے پتے چھپا کر رکھے، روس کے صدر نے جواباً کہا: روسی عوام نے دوسری جنگ ِ عظیم کی دو کروڑ انسانوں کی قربانی دیکھی،درجنوں شہر برباد ہوتے دیکھے، وہ محض تاش کی بازی کے لئے دنیا کو جنگ میں نہیں دھکیل سکتے۔

یہ1962ء کا واقعہ ہے اور صرف چند سال بعد امریکہ کو ویت نام میں ذلت آمیز شکست ہوئی۔ایک مرنجا مرنج اور منحنی سا پیکر ہوچی منہ امریکی سامراج پر فتح یاب ہوا،لیکن امریکی سامراج نے اس سے بھی سبق حاصل نہ کیا۔امریکی وار مشین کے تاجر اور صنعتکار دنیا بھر میں جنگی میدان تشکیل کرتے رہے اور امریکہ کی جنگی صنعت امریکی عوام کے ٹیکسوں اور امریکہ سے ہزاروں میل دور بسنے والے معصوم عوام کے خون پر پلتی رہی۔دن رات منافع خوری کے جنون میں مبتلا امریکی وار مشین اپنے ملک کے سیاست دانوں کو شطرنج کے مہروں کی طرح استعمال کرتی رہی۔ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد امریکہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اب دنیا کی واحد سپر طاقت ہے اور کسی کے بس میں نہیں کہ اس کے مقابل کھڑا ہو، لیکن سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی ”کے جی بی“ نے اپنے آپ کو تحلیل نہیں کیا،اس کا ایک سابق سربراہ سیاست میں آیا اور پچھلے بیس سال سے روس پر حکومت کر رہا ہے۔ مغربی میڈیا نے اس پر کرپشن اور آمرانہ رویوں کے مسلسل الزامات عائد کئے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے گزشتہ بیس برس کے دوران روس کو ایک مرتبہ پھراپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے۔

سوویت یونین کی تحلیل کے بعد یوکرائن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے سامنے آیا، اس نے امریکہ کی خوشنودی کے لئے اپنے تمام ایٹمی ہتھیار ضائع کر دیئے اور آئندہ سے ایٹمی ہتھیار تیار نہ کرنے کا عہد بھی کیا۔یہاں تک تو درست تھا،لیکن روس یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی سرحدوں پر ناٹو کے میزائل نصب کر دیئے جائیں،بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ نے کیوبا پر روسی میزائل نصب نہیں ہونے دیئے تھے۔

امریکہ نے اپنے لئے ''Mono Doctrine'' وضع کی،جس کے مطابق امریکہ اپنے اردگرد واقعہ کسی بھی ملک میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مداخلت کر سکتا ہے اور اس ڈوکٹرائن کا سہارا لے کر اُس نے لاطینی امریکہ میں درجن سے زائد ممالک کی حکومتوں کا تختہ الٹا۔اس کے حکمران گرفتار کئے، وہاں فوجیں بھیجیں اور دنیا بھر میں کوریا،ویت نام، عراق،لیبیا،شام اور افغانستان جہاں چاہا لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو زندگی سے محروم کیا۔ اِس دوران دنیا کے معاشی میدان میں چین امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا،چین کی روزمرہ کی ضروریات سے وابستہ صنعت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا،چین کے صنعتی ارتقا میں چین کی فوجی صنعت کا کوئی بڑا کردار نہیں تھا۔……

یوکرائن پر روسی حملے کی کسی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی،لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ صدی کا نصف آخر اور موجودہ صدی کی ان دو دہائیوں میں امریکی جارحیت پر کسی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک پر امریکی گرفت کے سبب امریکہ کے خلاف معاشی پابندیوں کا ذکر تک نہیں ہوا۔اس میں بھی کوئی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو فیٹف کی پابندیوں کا سامنا ہے،وزیراعظم کو روس کے دورے سے گریز کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا اور اس سے اہم یہ کہ ہمارے”اداکار“ وزیر خارجہ کو ایسی گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، جو ذومعنی ہو۔ان تمام حقائق کے باوجود جس طرح نیٹو نے یوکرائن میں اپنی مداخلت سے گریز کیا ہے، اس کے معنی صاف ہیں کہ اس مرتبہ امریکہ''Game of Poker'' نہیں کھیل سکتا۔