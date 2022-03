24 سال بعد آسٹریلوی کرکٹ ٹیم پاکستان کے میدان میں اتر گئی ، پاکستان کی ٹاس جیت کر بلے بازی جاری

راولپنڈی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) 24 سال بعد آسٹریلوی کرکٹ ٹیم پاکستان کے میدان میں اتر پڑی ، راولپنڈی میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم ٹاس جیت کر مہمان آسٹریلیا کے خلاف پہلے بلے بازی کر رہی ہے ۔

Pakistan won the toss and elected to bat! #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/LkPbX9j3Vp