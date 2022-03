آسٹریلیا کے لیجنڈری وکٹ کیپر راڈنی مارش انتقال کر گئے

کنبرا (ویب ڈیسک) آسٹریلیا کے لیجنڈری وکٹ کیپر راڈنی مارش 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، انہوں نے 96 ٹیسٹ اور 92 ون ڈے انٹرنیشنل میں اپنے ملک کی نمائندگی کی ۔

روزنامہ جنگ کے مطابق لیجنڈری وکٹ کیپر راڈنی مارش کو گزشتہ جمعرات کو دل کا دورہ پڑا ، جس سے وہ صحتیاب نہ ہو سکے اور 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔مارش نے 1970 سے 1984 تک آسٹریلیا کے لیے 96 ٹیسٹ میچزمیں وکٹوں کے پیچھے 355 شکار کیے جو ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت ایک عالمی ریکارڈ تھا۔

Australian cricket is in mourning after one of its greatest players and most influential figures passed away early this morning.

RIP Rod Marsh: https://t.co/9Ae4V7p5lK pic.twitter.com/M31tUY0nap