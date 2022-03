بھارتی لیجنڈ سنیل گواسکر نے ویرات کوہلی کو پاکستانی لیجنڈ جاوید میانداد کا ہم پلہ قرار دے دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کے لیجنڈ بیٹر سنیل گواسکر نے سابق کپتان ویرات کوہلی کو پاکستانی لیجنڈ بیٹر جاوید میانداد جیسا کہہ دیا۔بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق سنیل گواسکر نے ویرات کوہلی کے ٹیسٹ کیریئر پر گفتگو کے دوران انہیں جاوید میانداد کی طرح کا بیٹر قرار دیا۔

سری لنکا کے خلاف آج سے موہالی میں شروع ہونے والا میچ ویرات کوہلی کا 100واں ٹیسٹ میچ ہے، جس پر بھارتی بورڈ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر سنیل گواسکر کی ایک ویڈیو ویرات کوہلی کے 100 ٹیسٹ میچز مکمل ہونے سے متعلق شیئر کی گئی۔

سنیل گواسکر نے ویرات کوہلی کے اب تک کے ٹیسٹ کیریئر کی تعریف کی، اُن کی شاندار پرفارمنس اور گراؤنڈ میں جاوید میانداد جیسے رویے کا تذکرہ کیا۔انہوں نے کہا کہ کوہلی اُن کمیاب بیٹرز میں سے ایک ہے، جو اپنی حد میں رہتے ہوئے مقابل فاسٹ بولر کو اکسانا جانتا ہے تاکہ اس کے خلاف عمدہ پرفارمنس دکھاسکے۔سنیل گواسکر نے کہا کہ گراؤنڈ میں بالر کے خلاف ایسا ہی رویہ پاکستانی لیجنڈ بیٹر جاوید میانداد کا ہوتا تھا، وہ بولر کو اپنے حد میں رہ کر اکساتے تھے تاکہ وہ گیند بازی میں غلطی کرجائے۔

بھارتی لیجنڈ بیٹر نے مزید کہا کہ ویرات نے اپنے کیریئر کے دوران غیر معمولی ترقی کی اور 100 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے 12 بھارتی کھلاڑی بن گئے۔اُن کا کہنا تھا کہ 100 ٹیسٹ میچز کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرکٹ میں کامیاب رہے ہیں، سنچری ٹیسٹ میچز ملک کے لیے کھیلنے کا احساس ہی یادگار ہوتا ہے۔

