شین وارن نے آخری ٹویٹ میں کیا لکھا تھا؟ جان کر آپ کو بھی افسوس ہوگا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا کے لیجنڈری سپنر شین وارن حرکتِ قلب بند ہوجانے کے باعث انتقال کرگئے۔ انہوں نے اپنا آخری ٹویٹ آج ہی فوت ہونے والے آسٹریلیا کے سابق وکٹ کیپر روڈ مارش کے بارے میں کیا تھا۔

اپنے آخری ٹویٹ میں شین وارن نے روڈ مارش کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا وہ عظیم کھیل کے لیجنڈ تھے جنہوں نے بہت سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو متاثر کیا۔ روڈ مارش کرکٹ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور انہوں نے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو بہت کچھ سکھایا۔

Sad to hear the news that Rod Marsh has passed. He was a legend of our great game & an inspiration to so many young boys & girls. Rod cared deeply about cricket & gave so much-especially to Australia & England players. Sending lots & lots of love to Ros & the family. RIP mate❤️