"آج دنیا لیگ سپن کی یونیورسٹی سے محروم ہوگئی" شاہد آفریدی کا شین وارن کے انتقال پر پیغام

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے آسٹریلیا کے لیجنڈری لیگ سپنر شین وارن کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ "آج کرکٹ کی دنیا نے وہ کھویا ہے جو میری نظر میں سپن باؤلنگ کی یونیورسٹی تھا، میں اپنے کریئر کی ابتدا سے ہی ان سے بہت متاثر تھا اور ان کے خلاف کھیلنا میرے لیے بڑا اعزاز تھا، میں وارن کے اہل خانہ اور پیاروں کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں۔"

خیال رہے کہ آسٹریلیا کے لیجنڈری سپن باؤلر شین وارن کا 52 برس کی عمر میں مبینہ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوگیا ہے۔ ان کی مینجمنٹ کمپنی نے تصدیق کی ہے لیجنڈری سپنر تھائی لینڈ میں موجود تھے جہاں مبینہ طور پر ان کی حرکتِ قلب بند ہونے سے موت ہوئی۔

The game of cricket has lost what I consider a university of leg-spin bowling today. I was inspired by his bowling from the start of my career and it was always a privilege to play against him. My deepest condolences are with Warne's family and loved ones. #ShaneWarne pic.twitter.com/Uht87qDcJ5