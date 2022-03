شین وارن کی 'بال آف سنچری، ویڈیو دیکھیں

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق آسٹریلوی لیگ اسپنر شین وارن 52 سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔

شین وارن کا شمار کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین سپنرز میں ہوتا ہے۔4 جون 1993 کو انگلینڈ کے خلاف پہلے ایشز ٹیسٹ میں مانچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ میدان میں شین وارن نے انگلش بیٹرمائیک گیٹنگ کو اپنی حیران کن لیگ سپن بولنگ سے بولڈ کیاجسے 'بال آف سنچری ،کا نام دیا گیا۔شین وارن کی گیند لیگ سٹمپ پر گری جو حیران کن طور پر ٹرن ہوکر مائیک گیٹنگ کے بلے کو مس کرتی ہوئی آف اسٹمپ پر جا لگی جس کے بعد انگلش بیٹر بھی حیران رہ گئے۔

#OnThisDay in 1993: Shane Warne. Mike Gatting. Ball of the Century.

(???? @lancscricket)pic.twitter.com/yhZS2FBWqE