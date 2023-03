عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے پاکستانیوں کیلئے پیغام جاری کر دیا عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے پاکستانیوں کیلئے پیغام جاری کر ...

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے پاکستانیوں کیلئے خصوصی پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق جمائمہ کی فلم ’What's love got to do with it‘ پاکستان میں ریلیز کر دی گئی ہے ، جس کی خوشخبری پاکستانیوں کو سناتے ہوئے جمائمہ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا کہ ’پاکستانیو! جائیں اور جاکر سجل علی کی سنسنی خیز اداکاری دیکھیں ہماری فلم ’What's love got to do with it‘ پاکستان میں ریلیز ہو چکی ہے‘۔

پاکستان میں عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما کی فلم ریلیز ہونے پر انہیں سوشل میڈیا صارفین اور پاکستان شوبز کے اداکاروں کی جانب سے مبارکباد دی جارہی ہے۔یاد رہے کہ جمائما کی فلم24 کو برطانیہ میں ریلیز کی گئی تھی جو اب پاکستان کے سنیما گھروں کی زینت بن رہی ہے۔ فلم میں پاکستانی رسم و رواج اور رواتیوں کی عکاسی کر کے مسلمانوں کے ایک مثبت انداز میں نمائندگی کی گئی ہے۔