لاہور(ویب ڈیسک)پاکستان کی مقبول ترین اداکارہ سجل علی کی پہلی عالمی فلم "واٹس لو گاٹ ٹو ڈو وِد اٹ" کو برطانیہ، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں ریلیز کیے جانے کے بعد پاکستان بھر میں بھی ریلیز کردیا گیا۔

پاکستان تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ ستمھ کی تحریراور پروڈیوس کردہ فلم میں سجل علی نے ایک پاکستانی لڑکی کا کردار ادا کیا ہے، جس کی پاکستانی نژاد برطانوی لڑکے سے شادی ہوتی ہے۔رومانٹک مزاحیہ فلم میں سجل علی کے علاوہ بالی ووڈ اداکارہ شبانہ اعظمی سمیت شہزاد لطیف اور للی جیمز نے بھی مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔"واٹس لو گاٹ ٹو ڈو وِد اٹ"کے ہدایتکار بالی ووڈ کے معروف ڈائریکٹر شیکھر کپورہیں، جو اس سے قبل بھی ہالی ووڈ فلموں کی ہدیتکاری کر چکے ہیں۔

Pakistanis! Go watch the sensational @Iamsajalali in our film What’s Love Got To Do With It? Out today ???????????? https://t.co/g4oju8KsmP