شو میں سمیع خان سے تنقیدی سوالات پرعائشہ عمر ،منیب بٹ سمیت کئی پاکستانی اداکار حمایت میں سامنے آگئے

کراچی(ویب ڈیسک) معروف پاکستانی اداکار سمیع خان حال ہی میں اداکارہ مومل خان کے ہمراہ نجی ٹی وی شو میں بطور مہمان شریک ہوئے تھے جس دوران کامیڈین شیخ قاسم نے سمیع خان سے کچھ تنقیدی سوالات کیے۔ جس پر اداکارہ عائشہ عمر اداکار کی حمایت میں سامنے آگئیں۔

تفصیلات کے مطابق شو کے دوران شیخ قاسم نے سمیع خان سے سوال پوچھا کہ" آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی فلمیں ہٹ کیوں نہیں ہو پاتیں؟اس کی وجہ کیا ہے؟" جس پر وضاحت کے طور پر سمیع خان نے اپنی دو ہٹ فلموں کا نام لیا تاہم کامیڈین اس پرمطمئن نہ ہوسکے۔شیخ قاسم نے سمیع خان سے دوسرا سوال کیا کہ " معروف ہدایتکار خلیل الرحمان نے پہلی فلم لکھی وہ سپر ہٹ ہوئی لیکن دوسری فلم " ق کنگنا" لکھی لیکن وہ فلاپ ہوگئی اس میں شاید آپ تھے ؟" کامیڈین نے بات جاری رکھتے ہوئے اداکار کو مشورہ بھی دے ڈالا کہ " آپ کوشش کریں کہ آپ لیڈ کردار کے بجائے معاون کردار نبھائیں تاکہ وہ فلمیں ہٹ ہوسکیں۔ایک سوال کامیڈین نے یہ بھی کیا کہ آپ کام اتنا کرتے ہیں اور معاوضہ کم لیتے ہیں وجہ کیا ہے؟" اتنے سوالات پر میزبان فہد مصطفیٰ نے بھی شیخ قاسم کو ٹوکا کہ "کیا تم ان کے مینیجر ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ "لیکن کامیڈین نہ رک سکے اور اگلاسوال پوچھ ڈالا کہ "ایک اداکارہ آپ کے ساتھ کام کرنے سے منع کرچکی ہیں کہ انکل ہیں میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گی، یہی نہیں ایک بہت بڑے ڈائریکٹر نے آپ کو ڈانٹا تھا آپ نے سوری کی تھی کیا صحیح ہے ؟"

جس پر بھی اداکار نے تحمل سے جواب دیا کہ" ایسا کبھی نہیں ہوا ".جس پر کامیڈین نے بتایا کہ "ان ڈائریکٹر کا نام کے سے شروع ہوتا ہے جس کے بعد سمیع خان نے وضاحت دی کہ "وہ خلیل الرحمان قمر ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو مجھے سکھایا گیا ہے کیونکہ خلیل الرحمان قمر بڑے ہیں اگر وہ ڈانٹیں گے میں انہیں تب بھی سوری کردوں گا"۔

During a recent interview, Sami Khan was asked a series of offensive questions by the co-hosts, insinuating an "unsuccessful career" in Lollywood. The duo then went further to comment on the actor's skills, pay grade, and conflicts within the filming crews. #SamiKhan pic.twitter.com/OoUFNTEpZR