'یہ گھڑی میں بھی خریدوں گی' مارک زکر برگ کی بیوی ، اننت امبانی کی گھڑی دیکھ کر ششدر رہ گئیں 

بھارت کی امیر ترین شخصیت مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی کی شادی سے قبل تین روز ہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے جس میں دنیا بھر کے معروف اور امیر ترین لوگ شرکت کر رہے ہیں جن میں فیس بک کے مالک مارک زکر برگ بھی شامل ہیں تاہم اس موقع پر مارک زکر برگ کی اہلیہ کے ہمراہ اننت امبانی کے ساتھ گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائر ل ہو گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق فیس بک کے مالک مارک زکر برگ اور ان کی اہلیہ ' پرسکیلا چین ' جب اننت امبانی سے ملتے ہیں تو مارک زکر برگ کی بیوی اننت امبانی کے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی دیکھ کر اس کی دیوانی ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی خریدنے کی خواہش بھی ظاہر کر دی ۔

میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ فیس بک کے مالک مارک زکر برگ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس شادی میں شریک ہیں اور جب وہ دولہے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران مارک زکر برگ کی اہلیہ پرسکیلا اننت امبانی کے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی دیکھ کر اس کی دیوانی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ گھڑی وہ بھی خریدنا چاہیں گی جبکہ اس موقع پر فیس بک کے مالک کہتے ہیں کہ ’ میں پہلے یہ گھڑی نہیں خریدنا چاہتا تھا لیکن اب لینا چاہتاہوں ‘ ۔

اننت امبانی نے جو گھڑی ہاتھ میں پہن رکھی ہے وہ درحقیقت دنیا کی نہایت مہنگی اور قیمتی گھڑیاں بنانے والی کمپنی ’ ایڈیومرز پیوگیوٹ رائل آک‘ (audemars piguet royal oak)کی ہے جس کی قیمت تقریبا 14 کروڑ بھارتی روپے ہے ۔

Mark Zuckerberg & his wife Priscilla was surprised to see Anant Ambani's watch. Anant was seen carrying beautiful audemars piguet royal oak open worked skeleton worth INR 14 crore. ????#AnantRadhikaWedding | #AnantAmbani pic.twitter.com/DEql5XFWUA