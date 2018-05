پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ نے موبائل ایپلی کیشن متعارفکرا دی

لاہور(جنرل رپورٹر)پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹرکے انفیکشن پریوینشن اینڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ نے پاکستان کی پہلی انفیکشن پریوینشن اینڈ کنٹرول موبائل ایپلی کیشن متعارف کروادی ۔اس موبائل ایپلی کیشن کو "ورلڈ ہینڈہائی جین ڈے" کے حوالے سے ہسپتال میں "انفیکشن پریوینشن اینڈ کنٹرول سمپوزیم " کے دوران متعارف کروایا گیا۔اس موقع پر "ہینڈہائی جین "کے موضوع پر پوسٹر بنانے کے مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا ۔اس سال "ورلڈ ہینڈہائی جین ڈے" کی کیمپین کا تھیم ''It's in your hands-prevent sepsis in health care" ہے ۔ ڈاکٹر الطاف احمد ، ہیڈ آف انفیکشن پریوینشن اینڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اور ڈاکٹر صوبیہ قاضی ، انفیکشئس ڈیزیزز سپیشلسٹ ، سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے اس موقع پر حاضرین سے خطاب کیا اور سمپوزیم کے موضوع پر اپنی ماہرانہ آراء سے آگاہ کیا۔ہسپتال کے ایسوسی ایٹ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر جہانگیر عباس اور ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد بھی دیگر کنسلٹنٹس ، میڈیکل سٹاف ، نرسز اور ٹیکنیشنز کے ہمراہ اس سمپوزیم میں شریک ہوئے۔

کڈنی اینڈ لیور

