اگر آپ بھی ٹوئٹر استعمال کرتے ہیں تو فوراً سے پہلے اپنا پاس ورڈ تبدیل کرلیں کیونکہ ۔۔۔ کمپنی نے انتہائی پریشان کن اعلان کردیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر کے سسٹم میں خرابی کے باعث تمام صارفین کے پاس ورڈز ظاہر ہوگئے ہیں جس کے باعث کمپنی نے صارفین کو انتباہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا پاس ورڈ تبدیل کرلیں ۔

فیس بک کے بعد اب ٹوئٹر کے کروڑوں صارفین کا ڈیٹا بھی خطرے میں پڑ گیا، سسٹم میں خرابی کے باعث تمام صارفین کے پاس ورڈز ظاہر ہوگئے۔کمپنی کے مطابق پاس ورڈز،جو کہ خفیہ کوڈز میں رکھے جاتے ہیں تاکہ اسے کمپنی میں موجود کوئی شخص بھی نہ پڑھ سکے لیکن ایک خرابی کے باعث عام ٹیکسٹ کی صورت میں ظاہرہوگئے ہیں، تاہم اب اس خرابی کو دور کرلیا گیا ہے۔

ٹوئٹر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خرابی درست کرنے کے بعد پاس ورڈز ظاہر ہونے کے معاملے کی باضابطہ تحقیقات کی گئیں جن میں کوئی تشویشناک معاملہ سامنے نہیں آیا۔ ٹوئٹر نے اعلان کیا کہ کسی بھی صارف کا نہ تو پاس ورڈ چوری ہوا اور نہ ہی اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے تاہم پھر بھی حفظِ ما تقدم کے طور پر اپنے اکاﺅنٹس کے پاس ورڈز تبدیل کرلیے جائیں ۔

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ