”یہ ہیں قائداعظم جنہوں نے ہندوؤں کیلئے۔۔۔“ بھارتی پولیس افسر نے قائداعظم کی ایسے لفظوں میں تعریف کر دی کہ بھارت بھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا، سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قائداعظم محمد علی جناح نے ناصرف مسلمانوں کو آزادی دلائی بلکہ ہندوستان کو بھی برطانوی راج سے چھٹکارا دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پوری دنیا انہیں انتہائی احترام سے یاد کرتی ہے اور ان کی عقل و دانش اور قائدانہ صلاحیتوں کی گرویدہ ہے۔

دنیا میں قائداعظم محمد علی جناح کی عزت کرنے والے افراد کی کوئی کمی نہیں لیکن بھارتیوں کی اکثریت ان کی کرشماتی شخصیت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے جس کا ثبوت اس وقت بھی ملا جب بھارتی پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے قائداعظم کی تعریف کی تو بھارتی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے۔

بھارتی انتہاءپسند تنظیم راشترا سوایم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لگی قائداعظم کی تصویر ہٹوانا چاہتی ہے جس پر ناصرف مسلمان بلکہ ہندو طالب علموں نے بھی ریلی نکالی اور پھر تصادم کے نتیجے میں بہت سے طالب علم اور یونیورسٹی کے انتظامیہ کے لوگ زخمی ہو گئے۔

An armed Hindutva mob under police protection entered Aligarh Muslim University today and attacked students after the management & student union refused to remove a century-old portrait of Jinnah. pic.twitter.com/18XzjbrWPd — Omar (@timesn0w) May 2, 2018

بھارت میں اس تصادم کے بعد اکثریت کی جانب سے ہندو انتہاءپسندوں کی حمایت کی جا رہی ہے لیکن بھارتی پولیس کے ایک سینئر افسر سنجیو بھٹ ناصرف ہندو انتہاءپسندوں کی سوچ کے خلاف نظر آئے بلکہ انہوں نے قائداعظم کی تصویر جاری کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا۔

سنجیو بھٹ نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”یہ اسلام آباد میوزم میں رکھے گئے گاندھی کے مجسمے کی تصویر ہے۔ محمد علی جناح نے بھارتیوں کی تحریک آزادی میں جتنا کردار ادا کیا ہے اتنا پوری آر ایس ایس نے مل کر بھی نہیں کیا ہو گا۔ وہ آزادی کیلئے لڑنے والے ایک ایسے شخص ہے جن پر پاکستان اور بھارت دونوں کو فخر ہونا چاہئے۔ ہمیں اپنی نفرت اور جہالت پر قابو پانا ہو گا۔“

This is a picture of Gandhi's statue at the Islamabad Museum. Jinnah did far more for the Indian Freedom Movement than the entire RSS put to together. He was a freedom fighter both India and Pakistan should be proud of. We need to overcome and outgrow our hatred and ignorance. pic.twitter.com/0SB7eoEhNa — Sanjiv Bhatt (IPS) (@sanjivbhatt) May 3, 2018

ان کی یہ ٹویٹ سامنے آنے کے بعد وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا۔ پاکستانیوں نے ان کی سوچ اور ٹویٹ کا خیرمقدم کیا تو بھارتیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا اور انہیں پاکستان جانے کا مشورہ دے ڈالا جبکہ پاکستانی اور بھارتی ٹوئٹر صارفین کے درمیان بھی بحث کا آغاز ہو گیا۔

ڈاکٹر صاحبہ نامی ایک پاکستانی صارف نے لکھا ”میں امید کرتی ہوں کہ آپ کسی دن پاکستان کا دورہ کریں گے! ہمیں سرحد کے دونوں طرف آپ جیسے لوگوں کی ہی ضرورت ہے“

I hope you will visit Pakistan some day! We need ppl like u on both sides of the border ???? — DoctorSahiba (@GirlGirl92) May 3, 2018

بہاری باس نامی بھارتی صارف نے لکھا ”بہتر یہی ہے کہ یہ مستقل پاکستان میں چلا جائے۔ میری خواہش ہے کہ تم اس کیلئے پاکستان میں ایک گھر ڈھونڈنے میں مدد کرو“

Better he settle in Pakistan.I wish you will cooperate with him in searching home for him — Bihari Boss (@boss_bihari) May 3, 2018

ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا ”خوش آمدید! ہم ان جیسی بڑی سوچ رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال بہاری باس، میں بھی بہار سے ہوں“

Most welcome! We value open minded ppl like him ???? btw hi five bihari boss ???? i am a bihari too ???? — DoctorSahiba (@GirlGirl92) May 3, 2018

بہاری باس نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔ میرے خیال سے اب تم مجھے بچہ بنا رہی ہوں۔ تم بہاری کیسے ہو سکتی ہوں جبکہ تمہارا ایڈریس کراچی کاہے“

Ha ha I think now you are kidding with https://t.co/c0gSEmIUpW can you be a Bihari your address information is karachi — Bihari Boss (@boss_bihari) May 3, 2018

ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا ”میرے پردادا بہار شریف میں نواب تھے! اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ آپ بہار سے بہاری کو تو نکال سکتے ہیں لیکن ایک بہاری کے اندر سے بہار نہیں نکال سکتے“

Dude! My great grandfather was Nawab of Bihar Sharif! And as the saying goes “You can take a Bihari out of Bihar but u cant take Bihar out of a Bihari” ???? — DoctorSahiba (@GirlGirl92) May 3, 2018

سونو کمار نے لکھا ”ہم نہیں نکال سکتے، لیکن تم نے اپنے دل سے بہار کو نکال پھینکا ہے۔۔۔ کیا نہیں نکالا؟ ایک مسلم قوم کی تلاش میں“

We can't, but you had thrown bihar out of your Heart.... Hadn't you? In the search of an Islamic Nation.... — Sonu Kumar (@Kumar_Sonu_) May 4, 2018

عشرت یوسف نے لکھا ”جناح نے پوری آر ایس ایس سے زیادہ بھارتیوں کی آزادی کیلئے کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ انگریزوں کے جوتے چاٹنے میں ہی خوش تھے“

Jinnah did far more for the Indian Freedom Movement than the entire RSS put to together, this is why they hate him because they were happy licking the European Shoes... — Ishrat Yousuf (@ishrat_yousuf) May 3, 2018

ششی نے لکھا ”جناح بھی انگریزوں کے مخلص تھے! انہوں نے برطانویوں کیلئے ہی پاکستان بنایا! تو پھر جوتے کس نے چاٹے؟؟؟“

Jinnah was also british loyalist! He created Pakistan for the british! Who did the boot licking? — Shashi (@vsk_skantv) May 3, 2018

عشرت یوسف نے جواب دیا ”مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے پاکستان کیوں بنایا لیکن بھارت میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو پھر انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کون تھے اور کیا تھے لیکن ہاں! میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ صاحب بصیرت تھے، اور شائد انہوں نے یہ سب محسوس کر لیا تھا“