”رمضان میں یہ کام نہیں کروں گا۔۔۔“ ڈاکٹر عامر لیاقت نے ایسا اعلان کر دیا کہ پاکستانیوں کیلئے یقین کرنا مشکل ہو گیا، فہد مصطفی کیلئے ایسی مشکل کھڑی کر دی کہ جان کر عمر ان خان بھی بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”شاباش“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد آمد ہے اور ہر مسلمان ہی اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایک جانب جہاں عوام نے روزے رکھنے کی تیاریاں شروع کی ہیں تو دوسری جانب رمضان لائیو ٹرانسمیشنز کی منصوبہ بندی بھی شروع ہو گئی ہے تاکہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ ریٹنگ حاصل کی جا سکے۔

اس حوالے سے ڈاکٹر عامر لیاقت اور فہد مصطفی ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں جو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کیلئے رمضان ٹرانسمیشن میں گیم شو کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور انعامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے جس پر بہت سے پاکستانیوں کی جانب سے تنقید بھی کی جاتی ہے۔

ڈاکٹر عامر لیاقت نے اس مرتبہ انتہائی حیران کن اعلان کرتے ہوئے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے جنہوں نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغا میں لکھا ”رمضان میں بول پروگرام میں کوئی گیم شو نہیں ہو گا، انشاءاللہ۔۔۔“

یہ پیغام سامنے آتے ہی صارفین کی جانب سے پسندیدیگی کا اظہار شروع ہو گیا اور ہر کسی نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے دوسروں کو بھی اس پر عمل کی توفیق دینے کی دعاءکی۔

اقراءنامی صارف نے لکھا ”بہت ہی اچھا فیصلہ بھائی۔۔۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین“

انیقہ نے لکھا ”بہت ہی اچھا فیصلہ“

عریج نے لکھا ”رمضان میں بول کیلئے بہت بہت نیک خواہشات“

