پیٹرول کی نئی قیمت 108 روپے، تبدیلی پسند آئی؟ بلاول کا حکومت پر طنز

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش پر سوشل میڈیا پر ایسا طنز کیا ہے کہ دیکھ کر وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ٹوئٹ میں مہنگا پاکستان ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول کی قیمت ایک بار پھر بڑھائی جارہی ہے۔ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت 9 روپے اضافے کے بعد 108 روپے فی لیٹر ہوجائے گی، تبدیلی پسند آئی؟ ۔واضح رہے کہ چند روز قبل اوگرا نے پیٹرول 14 روپے 37 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی جب کہ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 4 روپے 89 پیسے ، مٹی کا تیل فی لیٹر 7 روپے 46 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل 6 روپے 40 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی تھی ۔وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا معاملہ ای سی سی میں بھیجا تھا ۔

Petrol prices increased AGAIN by Rs 9. New price Rs 108/litre. Tabdeeli pasand aaye? #MehngaPakistan