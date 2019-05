نئے گورنر سٹیٹ بینک مصر میں کیا کام دکھا کر پاکستان آرہے ہیں ؟جان کر پاکستانی تھر تھر کانپنے لگ جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )حکومت نے معاشی چیلنجزسے نمٹنے کے لیے گزشہ رات اچانک گورنر سٹیٹ بینک اور چیئر مین ایف بھی آر کو عہدوں سے ہٹا دیا ۔گورنر سٹیٹ بینک طارق باجوہ کے استعفے کے بعد ممکنہ طور پر یہ عہدہ رضا باقر کو سٹیٹ بینک کا نیا گورنر بنانے کی اطلاعات ہیں ۔

اس حوالے سے پاکستانی گلو کار فاخر محمود نے کہا ہے کہ سننے میں آرہا ہے کہ ممکنہ طور پر نئے گورنر سٹیٹ بینک کی مصر میں بہت اچھی کار کردگی رہی ہے اور اب وہ قاہرہ سے پاکستان آرہے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ کرنسی سو فیصد ڈی ویلیو ہو گئی ہے ،انرجی کی قیمت دو مرحلوں میں 110سے 130فیصد مہنگی ہو گئی ہے ،سیلز ٹیکس کی جگہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس 14فیصد بڑھ گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ۔یہ بہت ہی سخت وقت ہے ۔

Hearing the new would be Governor state bank has an amazing track record in Egypt, now he’s coming here from Cairo.

Currency devalued by over 100%, Energy prices raised by 110-130% in two phases, Sales Tax replaced by 14% VAT & many more.

Brace for super tough times guys!