لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی، پولیس نے اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ویڈیو سامنے آئی تو پولیس اہلکاروں کو ہی لینے کے دینے پڑ گئے

لکھنو (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست اتر پردیش میں پولیس اہلکاروں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر ایک نوجوان کو تھانے میں سپنا چوہدری کے گانے پر ڈانس کی سزا سنادی۔ نوجوان کے ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اعلیٰ حکام نے چوکی انچارج کو معطل کردیا۔

نوجوان کی ویڈیو اتر پردیش کے ضلع اٹاواہ سے سامنے آئی ہے جس میں پولیس اہلکاروں کو ایک نوجوان کو ہریانوی ڈانسر سپنا چوہدری کے مشہور گانے " تیری آکھاں کا یو کاجل" پر ڈانس کرنے پر مجبور کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

پولیس اہلکاروں کی جانب سے نوجوان کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر تھانے لا کر ڈانس کرنے کی سزا دی گئی تھی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اعلیٰ حکام نے چوکی انچارج کو معطل کرکے پولیس لائن طلب کرلیا ہے۔

A police post or chowki in @etawahpolice , in the times of #Lockdown2 . Chowki incharge has been removed after this video of him and other cops making this man dance to a Sapna Chaudhary song went viral . Reason unclear , some ‘suggestions’ man had violated lockdown ! pic.twitter.com/tb0LXeMp8d