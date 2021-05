بھارت پر سفری پابندیوں کے بعد آسڑیلوی وزیراعظم اور معروف کمنٹیٹر آمنے سامنے آگئے

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق آسڑیلوی کرکٹر اور معروف کمنٹیٹر مائیکل سیلٹر بھارت پر سفری پابندیوں کے بعد اپنے ہی وزیراعظم پر برس پڑے اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

مائیکل سلیٹر ان دنوں انڈین پریمیئر لیگ میں کمنٹری کے لیے موجود ہیں اور اس دوران آسڑیلیا کی حکومت کی جانب سے بھارت پر سفری پابندیاں لگادی گئی ہیں۔آسٹریلوی حکومت نے پابندی لگاتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ بھارت سے آسٹریلیا آنے والوں کو پانچ سال تک قید اور 66 ہزار ڈالر جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مائیکل سلیٹر نے لکھا کہ ’اگر ہماری حکومت آسٹریلوی شہریوں کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتی تو وہ ہمیں واپس اپنے گھر آنے دیتی،انہوں نے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدنامی کا باعث ہے، آپ لوگوں کی موت کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے کی، ملک میں قرنطینہ نظام حل کرنے کے بارے میں آپ کا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟

If our Government cared for the safety of Aussies they would allow us to get home. It's a disgrace!! Blood on your hands PM. How dare you treat us like this. How about you sort out quarantine system. I had government permission to work on the IPL but I now have government neglect