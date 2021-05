آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا پاک بحریہ کے سابق سربراہ کے انتقال پر اظہارافسوس

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل کرامت رحمان نیازی (ریٹائرڈ)کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا ہے۔

پاک فوج کے کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل کرامت رحمٰن نیازی (ریٹائرڈ)کے انتقال پراظہار افسوس کیا ہے۔

آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے پاک بحریہ کے سابق سربراہ کے انتقال پر دعا کی ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور سوگوار خاندان کو صبر عطا فرمائے۔

خیال رہے کہ ایڈمرل کرامت رحمٰن نیازی (ریٹائرڈ)نے 1951 میں پاک بحریہ میں کمیشن حاصل کیا اور 1979 سے 1983 تک پاک بحریہ کے سربراہ رہے ہیں۔

General Qamar Javed Bajwa, #COAS, expresses heartfelt condolences on the sad demise of former Chief of the Naval Staff Admiral Karamat Rahman Niazi (retired). “May Allah bless his soul & give strength to the bereaved family to bear this irreparable loss, Ameen”, COAS.