ملبورن کرکٹ کلب نے شاہد آفریدی کو اہم ترین اعزاز سے نوازدیا، سٹار بلے باز کا موقف بھی آگیا

کراچی ،ملبورن(ڈیلی پاکستان آن لائن) ملبورن کرکٹ کلب (ایم سی سی )نے پاکستان کے سٹار بلے باز شاہد خان آفریدی کو تاحیات ممبرشپ سے نوازدیاجسے کرکٹر نے بھی اپنے لیے اعزاز قراردیا۔

سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں شاہد خان آفریدی نے بتایا کہ ایم سی سی سے لائف ٹائم ممبرشپ وصول کرنا بڑا اعزاز ہے، عزت افزائی اور اعتراف پر میں دنیا کے سب سے معتبر کرکٹ کلب کا شکرگزار ہوں، میں اس کھیل کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔

A big honour to receive @MCCOfficial lifetime membership. I want to thank the most prestigious cricket club in the world for the respect and recognition. I would continue to play my part in promotion of this wonderful sport both on and off the cricket field. pic.twitter.com/AaRKKzLXQr