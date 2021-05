بااثر ملزمان نے غریب کسان کی گندم کی تیار فصل کو آگ لگادی، ویڈیو بھی سامنے آگئی

لیہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)لیہ کے علاقہ کروڑ لعل عیسن میں بااثر ملزمان نے غریب کسان کی گندم کی تیار فصل کو آگ لگادی۔

جیو نیوز سے وابستہ صحافی زاہد گشکوری نے اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ملزمان کو گندم کی گانٹھوں کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی اور ڈی پی او لیہ سے واقعہ کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔

پولیس کے مطابق واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ہے مقدمہ میں مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔

Something goes wrong here in Basti Marhan Wali, Karor, Layyah. @MashwaniAzhar @DClayyah1 @HumansLayyah @DpoLayyah @rpodgkhan pic.twitter.com/St8AuJ95Lp