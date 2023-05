امریکن ایئر کے عملے نے 2 خواتین کو عوام کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے پر مجبور کردیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) دو خواتین کا دعویٰ ہے کہ انہیں امریکن ایئر کے ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے لیے 'بغیر پردے کے' عوام میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے پر 'مجبور' کیا گیا۔مسافروں میں سے ایک، کریسی مائر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ واقعہ لاس ویگاس کے ہیری ریڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا۔

کریسی مائر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امریکن ایئر کے ایک ملازم نے انہیں اور کیانو تھامپسن کو جہاز میں سوار ہونے سے پہلے عوام کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ کریسی مائر کے مطابق انہوں نے جو کپڑے تبدیل کیے وہ پہلے سے پہنے ہوئے کپڑوں سے زیادہ غیر مناسب تھے۔ انہوں نے اپنی پہلے اور بعد کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں ، عملے کی طرف سے کپڑے بدلوانے سے پہلے دونوں نے میکسی سکرٹ اور ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی لیکن بعد میں وہ شارٹس میں نظر آئیں۔

Omfg an @AmericanAir employee forced me and @keanuCthompson to change our pants before getting on the flight which actually turned out to be MORE REVEALING

THIS IS NO WAY TO TREAT A REWARDS MEMBER pic.twitter.com/SgjCrHdLHV