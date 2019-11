کیا آپ کے مطالبات میں آرمی چیف کا استعفیٰ بھی شامل ہے ؟اس سوال پر مولانا فضل الرحمان نے ایسی شکل بنا کر جواب دے دیا کہ آپ بھی مسکرا دیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )جمعیت علما اسلام ف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آرمی چیف کے استعفے کے مطالبے سے متعلق خبروں کی تردید کردی ۔تفصیل کے مطابق ایک خاتون صحافی نے مولانا فضل الرحمان سے سوال پوچھا کہ سوشل میڈ یا پر ’ایک نہیں دو استعفے‘کے نام سے ٹرینڈ چل رہا ہے،کیا آپ کے مطالبات میں آرمی چیف کا بھی استعفیٰ شامل ہے ؟اس سوال پر مولانا فضل الرحمان کے چہرے کے تاثرات یکسر تبدیل ہو گئے اور وہ شدید حیرت میں مبتلا ہوئے ،انہوں نے حیرانگی کے عالم میں خاتون صحافی سے پوچھا کیا !!!۔خاتون صحافی نے سوال دہرایا تو انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے مطالبات میں یہ چیز شامل نہیں ہے ۔

واضح رہے کہ گزشتہ چند روز سے سوشل میڈ یا پر افواہیں پھیل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات میں ایک نہیں دو استعفے شامل ہیں ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں

