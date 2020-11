امریکی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ،فیس بک اور ٹوئٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو زور دار جھٹکا دے دیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈ یا ایپس ٹوئٹر، انسٹاگرام اور فیس بک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب صدارتی انتخابات میں جیت کا دعویٰ کرنے کی تردید کر دی ہے۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تمام تر تحفظات کے باوجود ہم انتخابات جیت چکے اور بڑی کامیابی کا جشن منانے کے لیے تیار ہیں۔امریکی صدر نے صدارتی انتخابات کے نتائج سے قبل ہی جیت کا دعویٰ کیا ہے جب کہ ابھی صدارتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔اس بیان کے بعد سوشل میڈیا سائٹس فیس بک اور انسٹاگرام کی جانب سے صارفین کو فوری ایک نوٹیفکیشن بھیجا گیا جس میں تردید کی ہے کہ صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔

Once President Trump began making premature claims of victory, we started running notifications on Facebook and Instagram that votes are still being counted and a winner is not projected. We're also automatically applying labels to both candidates’ posts with this information. pic.twitter.com/tuGGLJkwcy