امریکی صدارتی انتخاب ،70فیصد جواریوں نے کس امید وار پر پیسہ لگا یا ؟

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکہ میں صدارتی الیکشن میں ووٹوں کی گنتی کا مرحلہ جاری ہے ،جواریوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر پیسے لگا دئیے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر حامد میر نے کہا کہ رپبلکن پارٹی کے سپورٹر ساجد تارڑ نے بتا یا ہے کہ لاس ویگاس میں 70فیصد جوا ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر لگا ہوا ہے اور صدر ٹرمپ آسانی سے الیکشن جیت جائیں گے ۔حامد میر نے کہا امریکہ کے تمام بڑے ٹی وی چینلز جوبائیڈن کے آگے ہونے کی خبر دے رہے ہیں ۔ واضح رہے کہ ابتدائی جائزوں کے مطابق ڈیموکریٹ امیدوار جوبائیڈن 224الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ آگے جبکہ ریپبلکن امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ213الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں جبکہ پاپولر ووٹ میں صدر ٹرمپ کا پلڑا بھاری ہے۔ سی این این کے جائزے کے مطابق الیکٹورل کالج کی سب سے بڑی حصہ دار ریاست کیلی فورنیا سابق نائب صدر جوبائیڈن کے نام رہے گی۔اس ریاست کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 55 ہے۔

A Pakistani American supporter of Republican Party Sajid Tarar claimed on a TV channel that 70% betting in Los Vegas going in favour of @realDonaldTrump and he will win the #USAElections2020 very easily but all major American TV channels saying that @JoeBiden is leading