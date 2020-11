امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر دھاندلی کا الزام 

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا دیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات متعددریاستوں میں جوبائیڈن پرسبقت تھی،پھر پوسٹل بیلٹ کی گنتی شروع ہوئی توایک ایک کر کے نتائج بدلنے لگے۔ان کا کہنا تھا کہ انتخابی پولز ایک بار پھر درست نتائج دینے میں ناکام رہے۔

واضح رہے کہ ابتدائی جائزوں کے مطابق ڈیموکریٹ امیدوار جوبائیڈن 224الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ آگے جبکہ ریپبلکن امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ213الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں جبکہ پاپولر ووٹ میں صدر ٹرمپ کا پلڑا بھاری ہے۔ سی این این کے جائزے کے مطابق الیکٹورل کالج کی سب سے بڑی حصہ دار ریاست کیلی فورنیا سابق نائب صدر جوبائیڈن کے نام رہے گی۔اس ریاست کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 55 ہے۔

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!