سچن ٹنڈولکر نے آئی سی سی سے بلے بازوں کی حفاظت کے لیے بڑا مطالبہ کردیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق عظیم بھارتی بلے باز سچن ٹنڈولکر نے کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فاسٹ یا اسپن باولنگ سے قطع نظر بلے بازوں کے لیے ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار دے۔حال ہی میں دبئی میں کھیلے گئے انڈین پریمیئر لیگ کے میچ میں کنگز الیون پنجاب کے فیلڈر نکلوس پوران کی جانب سے پھینکی گئی تھرو سن رائزرز حیدرآباد کے وجے شنکر کے ہیلمٹ پر لگی جس کے بعد وہ زمین پر گر گئے۔

ٹنڈولکر نے اس واقعے کی ویڈیو کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کھیل دن بدن تیز ہوتا جا رہا ہے لیکن کیا یہ محفوظ بھی ہو رہا ہی حال ہی میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ بلے باز اسپنر کا سامنا کر رہا ہے یا فاسٹ باولر کا، پیشہ ورانہ سطح پر بلے باز کے لیے ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار دیا جائے۔

Another example of why helmets need to be made mandatory.

Thank God my friend @dhawal_kulkarni was wearing one.@BoriaMajumdar https://t.co/3ZRv8fGLKe