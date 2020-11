پانسہ پلٹنے لگا ،امریکی صدر ٹرمپ کی ہوائیاں اڑ گئیں ،ہنگامہ برپا کر دیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ کے صدارتی انتخابات کے دوران پانسہ پلٹتا دیکھ کر صدر ٹرمپ کی ہوائیاں اڑ گئیں، ایک بار پھر دھاندلی کا الزام لگادیا۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں مخالفین پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کے حریف امیدوار جوبائیڈن کے ووٹوں کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ پنسلوانیا، وسکونسن اور مشی گن میں یہ سب ہورہا ہے جو ہمارے ملک کیلئے ٹھیک نہیں ہے۔

خیال رہے کہ صدر ٹرمپ کو شروع سے ہی بذریعہ ڈاک ڈالے گئے ووٹوں پر تحفظات رہے ہیں۔ انہوں نے آج بھی مطالبہ کیا تھا کہ ڈاک والے ووٹوں کی گنتی بند ہونی چاہیے اور وہ ایسا کرنے کیلئے سپریم کورٹ جائیں گے۔

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others!

اپنے ایک اور ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے پنسلوانیا میں بہت زیادہ محنت کی ہے اور 5 لاکھ ووٹوں کو غائب کردیا ہے، اسی طرح مشی گن اور دیگر جگہوں پر بھی کیا جارہا ہے۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والے اس ٹویٹ کو ٹوئٹر انتظامیہ نے چھپادیا ہے اور کہا ہے کہ ’اس ٹویٹ میں شیئر کیا گیا بعض یا سارا مواد الیکشن کے بارے میں بہکانے والا ہوسکتا ہے۔‘

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!