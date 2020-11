”گھبرانا نہیں ہے“ عمران خان کے معروف جملے پر فلم بنانے کی تیاریاں ،ہیروئن کون ہو گی ؟جان کر آپ بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان اکثر اوقات عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کہتے ہیں کہ ”گھبرانا نہیں ہے “۔ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور غربت سے ستائی عوام کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وزیراعظم عمران خان یہ جملہ بار بار دہراتے ہیں لیکن ان کے اس جملے کو اپوزیشن رہنماﺅں نے خوب تنقید کا نشانہ بنا یا ہے ،جب بھی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو اپوزیشن رہنما طنزیہ انداز میں لوگوں سے کہتے ہیں ”گھبرانا نہیں ہے“۔اب اس نام سے فلم بھی بنانے کی تیاریاں شروع کردی گئی ہیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرشوبز اینڈ نیوز نامی اکاونٹ پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اداکارہ صبا قمر نے اپنی نئی فلم پر کام شروع کردیا ہے جس کا نام ہے ”گھبرانا نہیں ہے“۔اس فلم کو جلد ہی بڑی سکرین پر پیش کیا جائے گا۔

New beginnings? Well, that's true for our favourite diva #SabaQamar as she has just started shooting her film #GhabranaNahiHai which is all ready to hit the screens very soon! ✨ pic.twitter.com/Om5jXzHNcB