شاہد آفریدی اپنی بیٹی کے نام سے چلنے والے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ کے خلاف میدان میں آ گئے ، پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز کھلاڑی شاہد آفریدی نے بیٹی انشاءکے نام سے چلنے والے جعلی سوشل میڈیا اکاﺅنٹس سے متعلق خاموشی توڑتے ہوئے پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے اپنی بیٹی کے نام سے چلنے والے ایک اکاونٹ کا سکرین شاٹ شیئر کیا جس پر پانچ ہزار سے زائد فالورز ہیں ، ساتھ انہوں نے لکھا کہ ” میں یہاں یہ وضاحت دینا چاہتاہوں کہ میری کسی بھی بیٹی کا سوشل میڈیا کا کوئی اکاﺅنٹ نہیں ہے ، مہربانی فرماکر ان اکاﺅنٹس اور میری بیٹیوں کے ساتھ منسوب کی جانے والی خبروں کی نفی کریں ۔“

I would like to clarify that none of my daughters have any social media accounts; please disregard any ‘accounts’ or ‘news’ that are associated with my daughters. pic.twitter.com/VvgQmkblzd