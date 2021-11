کراچی میں مبینہ طور پر سڑک بند کر کے شکار کھیلنے والوں کی ویڈیو بنانے والا ناظم تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا

کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) کراچی میں ملیر میمن گوتھ میں گزشتہ روز با اثر افراد ک سڑک بند کر کے شکار کھیلنے کی ویڈیو بنانے والا ناظم قتل ہو گیا ، نازم کی لاش ویرانے سے برآمد ہوئی ۔

نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق ملیر میمن گوٹھ کراچی میں گزشتہ روز با اثر افراد نے سڑک بند کر کے شکار کھیلا جس پر نوجوان ناظم نے ویڈیو بنائی تو با اثر شخصیات نے جھگڑا شروع کر دیا، ناظم کی جانب سے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ۔

Yet, another has been killed by feudal lords in Sindh to impress their Arab friends ( probably visiters for hunting). Nazim was killed by a feudal lord from Shikarpur for "the heinous crime" of making a Facebook live video ????. #JusticeForNazimJokhio pic.twitter.com/20RHRe3YXP

مقتول کے بھائی نے علاقائی ایم پی اے جام اویس گہرام اور ان کے بھائی کریم گہرام پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لئے ناظم پر دباؤ ڈالا ، انکا رپر ناظم کو اغوائ کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا جس سے ناظم کی وفات ہو گئی ۔

اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ جناح ہسپتال پہنچے اور کہا کہ ناظم کی تشدد زدہ لاش بدھ کے روز میمن گؤٹھ کے فارم ہآس سے ملی ہے ، پولیس اور سیاسی اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے ۔ اس سے قبل ناظم کے لواحقین نے میمن گوٹھ سڑک پر لاش رکھ کر احتجاج کیا ۔

Where are you #SindhGovernment?

BBZ, you're chairing human rights standing committee, you cannot and must not allow this to happen right under your nose, in your own province.#JusticeForNazimJokhio https://t.co/rFtyXRdV5x