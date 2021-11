عامر لیاقت حسین اور سیدہ طوبیٰ کے درمیان مبینہ علیحدگی کی افواہیں، سیدہ طوبیٰ نے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر بڑی تبدیلی کر دی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے رہنما اوررکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین اور ان کی دوسری اہلیہ سیدہ طوبیٰ عامر کے درمیان مبینہ طور پر علیحدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جس کی ان کی جانب سے تردید بھی کی گئی لیکن اب حیران کن تبدیلی نے نئے سوالات اٹھا دیئے ہیں ،شوبز کی ا±بھرتی ہوئی اداکارہ سیدہ طوبیٰ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنا نام تبدیل کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنی پروفائل پر شوہر کا نام ہٹا کر اپنے والد کا نام لگادیا ہے جس سے ان کا نام ’سیدہ طوبیٰ عامر‘ کے بجائے اب ’سیدہ طوبیٰ انور‘ ہوگیا ہے۔دوسری جانب سیدہ طوبیٰ اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو فالو بھی نہیں کیا ہوا۔

واضح رہے کہ کچھ دن قبل سوشل میڈیا پر خبریں زیر گردش تھیں کہ عامر لیاقت حسین اور سیدہ طوبیٰ کے درمیان علیحدگی ہوگئی جس کے بعد عامر لیاقت نے ان خبروں کی تردید کردی تھی لیکن سیدہ طوبیٰ کا کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا تھا۔

عامر لیاقت حسین کی دوسری شادی تو 2018 میں اس وقت سامنے آئی جب الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف کاغذات نامزدگی میں دوسری اہلیہ کا ذکر نہ کرنے پر درخواست دائر ہوئی۔اس موقع پر عامر لیاقت حسین نے ای سی پی میں پیش ہوکر موقف اختیار کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے حوالے سے کچھ نہیں چھپایا، ابھی صرف ان سے نکاح ہوا ہے۔

عامر لیاقت حسین نے 2018 میں سیدہ طوبی سے نکاح کر لیا تھا تاہم انہوں نے اس کا باضابطہ اعلان 18 نومبر 2018 میں ٹویٹر پر تصاویر جاری کرتے ہوئے کیا ۔

There is a reason why two people stay together. They give each other something nobody else can.

We Tied The Knot.

PS #OfficialPhotographs @TubaAtweets pic.twitter.com/QFCUZoZmTS