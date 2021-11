’’بھارت کے خلاف جیت پر بہت مزہ آیا اور ۔۔‘‘ قومی ٹیم کے کھلاڑی محمد حفیظ بیان جاری کر دیا

دبئی (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ سے قبل پاکستان سے متعلق رائے کو پوری ٹیم نے مل کر تبدیل کیا۔

پی سی بی کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر محمد حفیظ کا ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوکر خود پر فخر محسوس کرتا ہوں۔

Mohammad Hafeez reviews the @T20WorldCup journey to date and ahead.