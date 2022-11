پاک آئرلینڈ ویمنز سیریز، پاکستانی اوپننگ جوڑی نے پہلی وکٹ پر ریکارڈ پارٹنرشپ قائم کر دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ویمنز ٹیم کی اوپننگ جوڑی منیبہ علی اور سدرہ امین نے تین میچوں پر مشتمل سیریز کے پہلے ون ڈے میچ

میں آئرلیںڈ کے خلاف ریکارڈ پارٹنر شپ قائم کر دی ہے ، دونوں کھلاڑیوں نے 221 رنز کی پارٹنر شپ قائم کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق قذافی سٹیدیم میں کھیلے جارہے میچ میں قومی ویمنز ٹیم کی کپتان بسمہ معروف نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اوپنر منیبہ علی اور سدرہ امین نے ہوم گراؤنڈ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے حریف ٹیم کے خلاف پاکستان کی جانب سے سب سے بڑی اوپننگ پارٹنرشپ قائم کی، دونوں نے 212 گیندوں پر 221 رنز بنائے ، منیبہ علی 107 رنز بناکر آؤٹ ہوئیں جب کہ سدرہ امین 110 رنز پر کھیل رہی ہیں ،اس سے قبل اسی پاکستانی جوڑی نے 158 رنز کی شراکت داری قائم کی تھی ،واضح رہے کہ سیریز کا دوسرا ون ڈے میچ اتوار جبکہ تیسرا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔

