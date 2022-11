ٹی 20 ورلڈ کپ کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا، پاکستانی اداکارہ سحر شنواری نے انڈیا کو ہرانے پر زمبابوین لڑکے سے شادی کا اعلان کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹی 20ورلڈکپ کا جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے، پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل میں دیکھنے کی خواہش ہر پاکستانی کے دل میں ہے ، پاکستانی اداکارہ سحر شنواری نے بھی پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کی امید کے تحت بڑا اعلان کیا ہے ، پاکستانی اداکارہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر زمبابوے انڈیا کو آئندہ میچ میں شکست دے دیتا ہے تو وہ کسی زمبابوین لڑکے سے شادی کریں گی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی مزاحیہ ڈرامے "سیر سوا سیر "سے ادکاری کا سفر شروع کرنے والے اداکارہ سحر شنواری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پراعلان کیا ہےکہ "اگر زمبابوے کی ٹیم نے بھارت کو اگلے میچ میں شکست دے دی تو میں زمبابوین لڑکے سے شادی کرلوں گی "۔

I'll marry a Zimbabwean guy, if their team miraculously beats India in next match ????