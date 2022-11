ایلون مسک اور علی ظفر میں ٹوئٹر کو بہتر بنانے کیلئے تبادلہ خیال

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کےعالمی شہرت یافتہ گلوکار علی ظفر اور دنیا کے امیر ترین بزنس مین ایلون مسک نے ٹوئٹر کو مزید بہتر بنانے کیلئے تبادلہ خیال کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ٹیسلا کے بانی اور ٹوئٹر کے نئے مالک ایکون مسک نے ٹوئٹر کی سربراہی سنبھالتے ساتھ ہی اس میں بہتری کیلئے تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں ہیں جبکہ مزید کئی تبدیلیوں پر غور کر رہے ہیں۔ایلون مسک نے گزشتہ روز ٹوئٹر صارفین سے وائن ایپ کی بحالی کے حوالے سے رائے مانگی جس پر مشہور امریکی یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ "اگر آپ ایسا ٹک ٹاک سے مقابلے کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ مضحکہ خیز ہے"۔

جس پر ایلون مسک نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ "ہم وائن ایپ کو ٹِک ٹاک سے بہتر بنانے کیلئے کیا کر سکتے ہیں"؟ ایسے میں گلوکار علی ظفر بھی اپنی رائے پیش کرنے سے پیچھے نہ رہے اور ایلون مسک کو ٹوئٹر سمیت وائن ایپ کی بہتری کیلئے مختلف مشورے دے دیئے۔

علی ظفر نے ایلون مسک کے کمنٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھا کہ "تخلیق کاروں کو ’لائکس‘ اور ’فالوور‘ کی جنگ سے نکل کر زیادہ سے زیادہ مراعات دی جائیں۔ انہیں اپنی الگ آن لائن ڈیجیٹل دنیا قائم کرنے کی آزادی دی جائے، جہاں وہ جو مرضی آئے تخلیق کریں، مختلف چیزوں کو سیکھیں اور نت نئی تخلیق کریں، اپنے ہم خیال لوگوں سے مل کر سیکھیں اور اس سے کمائیں"۔

Another important thing. Change the algorithms. A person sitting in U.S should be able to come across content being made in Japan more easily and vice versa. Tweets and content should have a much higher reach and monetisation. Companies can pay for reach, individuals can’t.