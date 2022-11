جی ایم کالج کی پرنسپل نبراس سہیل کی کتاب "پرواز" اور ماجدہ خانم کی "ون یور ڈریم جاب ان یو اے ای‘ شائع ہوگئی جی ایم کالج کی پرنسپل نبراس سہیل کی کتاب "پرواز" اور ماجدہ خانم کی "ون یور ...

دبئی (طاہر منیر طاہر) جی ایم کالج کی پرنسپل نبراس سہیل کی کتاب "پرواز" اور ماجدہ خانم کی نصنیف کردہ "ون یور ڈریم جاب ان یو اے ای‘ شائع ہوگئی ۔

تفصیل کے مطابق فیڈرل بورڈ سے منسلک ایک پاکستانی تعلیمی ادارے جی ایم انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیزشارجہ کی پرنسپل نبراس سہیل نے پولش رائٹر "اولگا تکارچک" کے ناول "فلائٹس" کا اردو ترجمہ کر کے ایک خوب صورت کتاب "پرواز" کے نام سے شائع کی ہے- یہ بات نبراس سہیل نے دبئی میں ہونے والی ایک تقریب میں کی-

انہوں نے اپنی کتاب کی کچھ کاپیاں تقریب میں موجود مہمانوں کو پیش کیں اور اعلان کیا کہ بہت جلد اس کتاب کی باقاعدہ تقریب رونمائی کی جائے گی جس میں شعبہ تعلیم اور دیگرمکاتب فکر کے لوگوں کو مدعو کیا جائے گا- تقریب میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے "پرواز" کی اشاعت پر انہیں مبارکباد دی ہے-

ادھر ماجدہ خانم کی تصنیف کردہ کتاب (Win Your Dream Job in the UAE) کی تقریب رونمائی گزشتہ دنوں دبئی کے ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی جس میں پاکستانی کمیونٹی دبئی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی- کتاب کی رونمائی کا ربن ماجدہ خنم کے ساتھ عبدالشکور مرزا، پروفیسرشاہد اقبال کاہلوں، عبدالمجید مغل، اشفاق احمد اور نبراس سہیل نے کاٹا-

اس کتاب میں بیرون ملک بسلسلہ روزگار کی تلاش میں انے والوں کے لیے معلوماتی مواد موجود ہے جس سے استفادہ کر کے بہتر سے بہتر جاب تلاش کی جا سکتی ہے- ماجدہ خانم نےانگلش لینگویج اورہیومن ریسورسز میں ماسٹرزکے علاوہ دیگر متعدد شعبوں میں اعلی تعلیم حاصل کر رکھی ہے- وہ مختلف کمپنیوں میں خود بھی ہیومن ریسورسزڈائریکٹر اوربطور ایڈمن کام کر چکی ہیں- خود ہیومن ریسورسز پروفیشنل ہوتے ھوئے وہ آجکل ہیومن ریسورسز اور دیگر اہم عھدوں پر فائز لوگوں کو کام کی تربیت دیتی ہیں- انہوں نے اپنے تجربات سے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی کوشش کی ہے، جو قابل ستائش ہے-

کتاب (Win Your Dream Job in the UAE) کی اشاعت پر عبدالشکور مرزا، پروفیسرشاہد اقبال کاہلوں، عبدالمجید مغل، اشفاق احمد اور نبراس سہیل نےماجدہ خانم کو مبارکباد دی اور کتاب کو بیرون ملک حصول جاب کے لئے آنے والوں کے لئے مفید قرار دیا- کتاب کی رونمائی کے موقع پر ماجدہ خانم نے متذکرہ کتاب مہمانوں کو اپنے آٹو گراف کے ساتھ بطور تحفہ پیش کی-