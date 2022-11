عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما افتخار درانی کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا حوصلہ بہت بلند ہے ، تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کریں گے، ان کا جذبہ دیکھ کر پوری قوم خود بخود باہر نکل آئے گی۔

شوکت خانم ہسپتال سے جاری کیے گئے ویڈیو پیغام میں افتخار درانی نے کہا کہ اللہ نے عمران خان کو زندگی دی، وہ اپنی ماں کے پاس علاج کیلئے آئے ہیں، شوکت خانم اس وقت دنیا کا دوسرا بہترین ہسپتال ہے، یہ دوسری دفعہ ہے جب عمران خان یہاں علاج کیلئے آئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ رکنے کا وقت نہیں ہے، ہم عمران خان کی ڈھال ہیں، یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حقیقی آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کا حوصلہ بہت بلند ہے اور وہ تھوڑی دیر میں جب قوم سے خطاب کریں گے تو ان کا جذبہ دیکھ کر سب لوگ خود بخود گھروں سے نکل آئیں گے۔

Update from @IftikharDurani after meeting Chairman PTI @ImranKhanPTI at SKMCH #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لاین_ہے pic.twitter.com/squLv5rpc9