عمران خان کا ہسپتال سے خطاب، حامد میر کی ٹی وی پر بار بار آواز سنسر کرنے کی مذمت

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی حامد میر نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کی براہ راست تقریر کے دوران بار بار ان کی آواز کو سنسنر کرنے کی مذمت کی ہے۔

عمران خان کے براہ راست خطاب کے دوران حامد میر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہسپتال سے خطاب کر رہے ہیں، ان کی آواز مختلف ٹی وی چینلز پر بار بار غائب ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے جب عمران خان اقتدار میں تھے تو اپوزیشن کی آوازوں کو خاموش کرنے کی مذمت کی تھی ، اب عمران خان اپوزیشن میں ہیں اور وہ ان کی تقریر کو سنسر کرنے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔

Former PM ⁦@ImranKhanPTI⁩ addressing from Hospital. His audio is missing again & again on all TV channels. It tells the reality of Pakistan. I condemned silencing of opposition voices when Khan was in power. I condemn censoring the speech of Khan. Now he is in opposition. pic.twitter.com/Y2760jgZEz